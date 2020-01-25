Kairat stayer Re: Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1665

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:30 Цитата: Добринцофф:

Российские учённые заявили ,что поводов для беспокойство нет,так как во время ежегодной эпидемии гриппа умирает гораздо больше людей.



Любые заявления преждевременны, да будут говорить, что нет поводов для беспокойств, чтобы не вызвать панику. Эпидемия началась в Китае, принимаются меры по нераспространению. Штаммы вируса китайцы предоставили ведущим лабораториям других стран для исследования, в том числе расположенной в Алматы.



Отмечают, что инкубационный период 2019-nCoV длится от одного до 14 дней. Пациенты практически в течение двух недель могут не знать о том, что они заразились первые проявления появятся через две недели. И все это время, ни о чем не подозревающие люди будут разносить заразу вокруг себя.



Также указывают, что базовое репродуктивное число коронавируса 2019-nCoV может достигать 4, что означает, что каждый заразившийся заразит еще четверых вокруг себя. Показатели обычного гриппа примерно равны 0,9 — 2,1 в то время как показатели R0 во время эпидемии 1918-1920, известной как «Испанка», или «Испанский грипп», по оценкам ученых составляли от 1,4 — 2,8, со средним значением, равным 2. Например показатель R 0 вируса SARS был, известного в России, как «Птичий грипп» находился между 2 и 5, а кори (одной из самых заразных общераспространенных болезней) — от 12, до 18.