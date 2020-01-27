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§ NG.kz
Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня сразили слова полицейского"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37883
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.01.20 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В центре Алматы обокрали депутата Мажилиса Ирину Смирнову. Смирнова призналась, что ее поразили слова полицейского, приехавшего на вызов. Депутат, услышав их, предложила стражу порядка тут же снять погоны.
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§ Змея Подколодная
Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня сразили слова полицейского"
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 832
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.01.20 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В центре Алматы обокрали депутата Мажилиса Ирину Смирнову.

Шах и мат.
Цитата:
И первые слова, которые я услышала от полицейского, меня сразили: "Да что вы переживаете? Это было, есть и будет. Воры были всегда.

Какие законы принимаете,то на выхлопе и получаете.
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§ сайлау курманов
Re: Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3453
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.01.20 - 07:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат видимо подумала, полисмены бодренько возьмутся искать бандитов и на ее глазах раскроют эту кражу. От действительности сказавшего панкиртона она слегка в шоке!
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