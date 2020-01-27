/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Устанавливать и контролировать свои зарплаты медики будут сами - Елжан Биртанов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Устанавливать и контролировать свои зарплаты медики будут сами - Елжан Биртанов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37883
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.01.20 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам министра здравоохранения Елжана Биртанова, поставщиков медицинских услуг - две тысячи, из них большая часть - 60 процентов - частники. С введением в Казахстане обязательного социального медицинского страхования увеличится зарплата врачей.
Читать новость

§ Козлов я
Re: Устанавливать и контролировать свои зарплаты медики будут...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.01.20 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Устанавливать и контролировать свои зарплаты медики будут...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3453
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.01.20 - 07:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общие фразы. Хочется конкретики и примера
Профайл Посетить вебсайт

§ ACROS
Re: Устанавливать и контролировать свои зарплаты медики будут...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 28.01.20 - 07:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОСМС - как бы не стала элементарной кормушкой для медперсонала, такой же как и ГНПФ для азербайджанских банков, тем более предшественник ОСМС одиозный ФОМС в 90-х годах исчез из Казахстана вместе с огромной суммой народных денег.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 170
Пользователей: 1
Всего: 171

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх