pro100tak Флуд и оффтопик (часть 4) #8259





(Полноправные пользователи) Сообщений: 442

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:55 Что такое, подумал я, что за взаимные экивоки между такими фигурами на форуме? Сунулся в поисковики, а там такое...((( Не знаю, кто здесь и за что воюет, кто и что отстаивает, но что-то мне стало не по себе, что на простой запрос "внук" в русском сегменте Сети, и "grandson Kazakhstan" в английском - выходит всякая такая лабуда, что аж как-то не по себе стало. "Это мы, господи!" - есть такая повесть Воробьева. Интересная повесть, в Союзе все были в свое время в шоке из-за какой-то ее приземленной правдивости.



[Исправлено: pro100tak, 28.01.2020 - 04:59]