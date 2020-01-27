abaika95 Re: Специальные номера получат временно зарегистрированные авто... #2





(Пользователи) Сообщений: 2886

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 18:34 Все правильно! Клин клином



Все понимают что они хитрят,купили в Армении по дешёвке и продают тут в три дорого) вот они и будут бучу поднимать) перекупщики)



Ну а для тех кто купил для себя не должно быть никаких проблем,катайся дальше)