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§ NG.kz
212 млн тенге доначислили налоговики за неиспользование земель в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37883
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.01.20 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об итогах работы за 2019 год на областном селекторном совещании 27 января доложил руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель Нурлан АБДУОВ. Остановился и на том, как действует норма об увеличении в 10 раз налога на неработающие земли сельхозназначения.
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§ Я
Re: 212 млн тенге доначислили налоговики за неиспользование...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 188
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 27.01.20 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ужевозвращены в государственную исправьте
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