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§ NG.kz
Специальные номера получат временно зарегистрированные авто из ЕАЭС
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37883
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.01.20 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Временно зарегистрированные в Казахстане автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, получат специальные желтые госномера с цифрой 18. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.
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§ Vit
Re: Специальные номера получат временно зарегистрированные авто...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8875
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.01.20 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А крутые серии 7777 будут в продаже?))
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§ abaika95
Re: Специальные номера получат временно зарегистрированные авто...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2886
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.01.20 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все правильно! Клин клином

Все понимают что они хитрят,купили в Армении по дешёвке и продают тут в три дорого) вот они и будут бучу поднимать) перекупщики)

Ну а для тех кто купил для себя не должно быть никаких проблем,катайся дальше)
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§ андрей 117
Re: Специальные номера получат временно зарегистрированные авто...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 27.01.20 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А крутые серии 7777 будут в продаже?))

да без проблем.хоть 8888 :-) утром деньги,вечером.....
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§ Boxing
Re: Специальные номера получат временно зарегистрированные авто...
Boxing


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 27.01.20 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А те кто не захочет временно регестрировать? Что с ними будет? По этому поводу почему-то молчат
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§ drakon
Re: Специальные номера получат временно зарегистрированные авто...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18437
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.01.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А крутые серии 7777 будут в продаже?))

Можно сдеоать просто - "ПОНАЕХАВШИЕ",а то ещё
среди них будут - крутые... :lol: :-o
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§ Мишаня
Re: Специальные номера получат временно зарегистрированные авто...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 782
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 28.01.20 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Цифра 18

Это в казахской математике такие цифры есть? Впереди планеты всей!
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§ Мишаня
Re: Специальные номера получат временно зарегистрированные авто...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 782
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 28.01.20 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Все понимают что они хитрят,купили в Армении по дешёвке и продают тут в три дорого) вот они и будут бучу поднимать) перекупщики)

Арменя является равноправным членом Таможенного союза. Хитри, не хитри - все сделано законно. Таможенной очистке эти авто не подлежат. А кто-то ещё и позаработает. А государство видит это, и тоже хочет кусочек сухарика отгрызть
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