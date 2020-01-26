Тот самый Re: Противоречивые впечатления от поездки в поезде #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 390

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:47 Цитата: Видео и фото плацкартного вагона



Точно плацкартный? Наверное общий вагон. А если так, то в общем вагоне у тебя места нет, куда смог, туда и сел/встал. И продают сколько хотят.



И бывало так, что в кассе продадут 20 билетов, а проводники по дороге за наличные еще 50! И на рабочем поезде Троицк - Костанай люди стоя ездили. А в управлении при этом считали маршрут убыточным и думали его закрывать... Поэтому пока платим напрямую проводникам, ездим за денюжку, так и будет вот так вот.