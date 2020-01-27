Цитата: Лифт был новый.

Цитата: Лифт не первый раз ломается.

Цитата: Лифт и после починки конечно выглядит ненадёжно,

Если новый, то должна быть гарантия. А то непонятно как то. Ломается не первый раз, но по прежнему новый.

Цитата: пока петух в .... не клюнет никто безопасностью заниматься не будет

А кто обязан следить за общедомовым имуществом? Сами жильцы. Ищите нормальную организацию,которая занимается ремонтом лифтов, заключайте договор. А так и в шахту можно улететь.