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§ NG.kz
Едва не упал лифт - жители костанайской десятиэтажки напуганы аварией
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37881
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.01.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В дом 23 по улице Уральской упал лифт. Слава Богу никто не пострадал. Лифт был новый. У нас как всегда: пока петух не клюнет никто безопасностью заниматься не будет" - пишет нам пользователь под ником Поедатель. Действительность оказалась тревожной, но,к счастью, менее страшной.
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* Змея Подколодная
Re: Едва не упал лифт - жители костанайской десятиэтажки...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 832
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.01.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лифт был новый.

Цитата:
Лифт не первый раз ломается.

Цитата:
Лифт и после починки конечно выглядит ненадёжно,

Если новый, то должна быть гарантия. А то непонятно как то. Ломается не первый раз, но по прежнему новый.
Цитата:
пока петух в .... не клюнет никто безопасностью заниматься не будет

А кто обязан следить за общедомовым имуществом? Сами жильцы. Ищите нормальную организацию,которая занимается ремонтом лифтов, заключайте договор. А так и в шахту можно улететь.
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