Цитата: abaika95:

Какой француз?



Отвечу вопросом на вопрос. ))



Цитата: abaika95: Цитата-//Так то француз немало народу каждый раз на улицы и площади выводит. Ну если вместе с полицией считать// Нуууу действительно больше полицейских перестраховщиков выходит)а так чето не заметно миллионов сподвижников у банкирчика) не популярная он фигура)



Кто такой банкирчик? )))