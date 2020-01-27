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§ NG.kz
Синоптики объявили штормовое предупреждение в семи регионах Казахстана
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37877
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.01.20 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской и Туркестанской областях объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".
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§ Vit
Синоптики объявили штормовое предупреждение в семи регионах Казахстана
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8871
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.01.20 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че информбюро акмоленскую обл не упомянула? Мы тут значит с утра хоккеистов вытаскиваем из сугробов, а нас нету в прогноз погоды)))


[Исправлено: Vit, 27.01.2020 - 10:05]

[Исправлено: Vit, 27.01.2020 - 10:05]
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§ Vit
Re: Синоптики объявили штормовое предупреждение в семи регионах...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8871
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.01.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vit
Re: Синоптики объявили штормовое предупреждение в семи регионах...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8871
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.01.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ drakon
Синоптики объявили штормовое предупреждение в семи регионах Казахстана
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18435
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.01.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталик, ты уже доехад до дома?
Я лично, переживаю за тебя... :lol:
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