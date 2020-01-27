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§ NG.kz
О бедной ёлке замолвите слово
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37877
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.01.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 лет существовавшая экологическая акция Нашей Газеты под названием "Прощай, ёлка!", хоть и была ох как нелегка физически и материально в первую очередь для самой редакции, но отлично демонстрировала экологическое воспитание с элементами благотворительности, соревнования, помощи и сплоченности у школьников.
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§ abaika95
Re: О бедной ёлке замолвите слово
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2881
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.01.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Как положено, обращение зарегистрировано не было, номер ему не присвоили. Пришёл вопрос указать точный адрес, хотя я написал в каких районах снято. На моё замечание, что сейчас так выглядят все околомусорные территории, в ответ последовала//


Как положено написал бы точные адреса)
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§ Добринцофф
Re: О бедной ёлке замолвите слово
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6969
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.01.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Честно говоря, испытав неловкость, объясняя ребенку почему ёлочки не ушли в лес, а валяются между контейнеров

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37463

Ну вот он и настал момент истины,новогодний символ,который в предвкушении праздника наряжала вся семья,теперь валяется на помойке и самое страшное ,что всё это видят дети.
Надеюсь ,что хоть ихнее поколение посмотрев на это кощунство,додумается не покупать живую ель ради двух недель праздника,а со временем эта ужасная традиция уйдёт в небытие.
Лет через 100 наверно в школах будут рассказывать,что жили такие первобытные люди у которых хватало ума на то,
что бы срубить живое дерево и в последствие выкинуть его на помойку.
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§ drakon
Re: О бедной ёлке замолвите слово
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18435
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.01.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Пришёл вопрос указать точный адрес,

Наверное, Абайка, присладЦитата:
abaika95:
Как положено написал бы точные адреса) Профайл

Точно, Абайка... :lol: :oops:
Профайл

§ abaika95
О бедной ёлке замолвите слово
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2881
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.01.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Наверное, Абайка, присладЦитата:abaika95:Как положено написал бы точные адреса) ПрофайлТочно, Абайка//


Если бы ваш коммент был раньше моего,то ещё понятен "весёлый" смысл) а так.....
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* yudjin
Re: О бедной ёлке замолвите слово
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6355
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.01.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
а со временем эта ужасная традиция уйдёт в небытие.

о, 385-ая серия марлезонского балета...
уже сколько раз ломали копья по поводу происхождения этих ёлок, а так и не доходит...
Вова, так рассуждая, можно натравить и защитников животных остро переживающих за гусей и баранов...Но традиции на то и традиции, чтобы их соблюдать, НО можно делать это по-хозяйски, а не абы как, что и демонстрируют наши коммунальщики.


Цитата:
Добринцофф:
посмотрев на это кощунство,

кощунство называть смердящие пластиковые ёршики и конусы ёлкой...

И кстати, нормальные , а не наши экологи доказали, что покупатели искусственных елок наносят больший вред экологии, чем любители живых елей.Их массовое производство требует большого количества нефтепродуктов, что приводит к выбросам в атмосферу солидных объемов парникового газа.

А самое главное, Вова, о, ужас.... искусственная ёлка тоже рано или поздно окажется на помойке. А сколько разлагается пластик ты знаешь? Тогда как натуральная быстренько разложится на органические соединения без остатка.

Все искусственные ёлки — сборище токсичного поливинилхлорида, ПВХ. Дышать его испарениями не очень-то полезно, особенно аллергикам и астматикам.

В производстве пластиковых ёлок используют фталаты бария, олова и свинца. Химические соединения призваны выполнять благородную роль — повышать пожарную безопасность зелёного изделия. Но дышать фталатами тоже не очень-то полезно: в первую очередь под удар идут печень и почки.

По статистике, люди пользуются пластиковым деревом четыре-пять лет, после чего выбрасывают. Таким образом, они повторно наносят ущерб экологии.

Не надо тешить себя мыслью, что покупка искусственного украшения из Китая спасёт популяцию елок на планете. Это красиво и дёшево, но крайне вредно. И для нас, и для Земли.
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