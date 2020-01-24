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Страница 550 из 550«1...548549550
* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2878
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 14:11
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7130
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
читается в любом состоянии!


все нормально.
запись на сд начинается от центра.
так что до дырки тысячу допросов можно записать.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7130
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


а что значит - восемь стандартных лампочек?
ты не знаешь какой мощности,как цветовая температура??

[Исправлено: alex_60, 24.01.2020 - 16:21]
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4587
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.01.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
8 лампочек,а темень жуть.
У вас лепнина под люстру ещё модна
У нас это мещанство лет 10 как прошло
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2116
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.01.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Цитата:
пофиг на ваши тарифы
----а мне ваши нет - так как Кустанай мой город , да и друзья и родственники ещё остались.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7130
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по всему,Серуля захватил форум.
Всем пока. Хороших выходных.

[Исправлено: alex_60, 24.01.2020 - 19:06]

[Исправлено: Тимур Гафуров, 24.01.2020 - 20:05]
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11135
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 18:50
Комментарий удален модератором.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2116
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.01.20 - 19:13
Комментарий удален модератором.
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11135
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 19:23
Комментарий удален модератором.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2878
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Судя по всему,Серуля захватил форум.//




Алекс ты что говоришь такое???
Сумасшедший)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5169
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а что значит - восемь стандартных лампочек? ты не знаешь какой мощности,как цветовая температура??

13 ватт 2700к. Вас не затруднит вашей подружке обьяснить, почему когда камеру направляешь на свет - то фотка становится тусклой и на самом деле в гостиной давольно таки ярко? Я с ней общаться не хочу.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2878
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.01.20 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//пофиг на ваши тарифы----а мне ваши нет - так как Кустанай мой город , да и друзья и родственники ещё остались.//



Ещё один патриот) любит Костанай из далека)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2878
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.01.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ходил давече на распиареный Российский фильм "Союз спасения"


И к моему удивлению он мне понравился,причем настолько что я после него побежал в ближайший книжный магазин искать литературу о декабристах)

Думаю так и должны сниматься хорошие исторические фильмы, чтобы после них хотелось начать изучать матчасть недосказанного)


Всем советую,батальные сцены шикарны,актеры подобраны идеально (наконецто Петрова,Козловского и Бурунова тут нет) актер игравший Николая 1 очень хорошо отыграл (взгляд василиска) , Пестель как и пишут биографы очень нервный и решительный (бешенный) парень наш земляк Прилучный,костюмы и графон выше всех похвал

Российская либерда понятное дело нашла там свои потаённые мысли,мол специальный вывод картины что бунтовать против Российской власти вредно и бессмысленно,начали приводить аналогии с болотными митингами....вообщем как всегда

По мне так там единственный вывод,раз решился на переворот,революцию иди до конца.....


8 из 10
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5169
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.01.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
решился на переворот,революцию иди до конца.....

Так вот зачем француз внуку звонил, готовится ))
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2878
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.01.20 - 12:32
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Ответить Новый топик
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