abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #8248





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 12:07 Ходил давече на распиареный Российский фильм "Союз спасения"





И к моему удивлению он мне понравился,причем настолько что я после него побежал в ближайший книжный магазин искать литературу о декабристах)



Думаю так и должны сниматься хорошие исторические фильмы, чтобы после них хотелось начать изучать матчасть недосказанного)





Всем советую,батальные сцены шикарны,актеры подобраны идеально (наконецто Петрова,Козловского и Бурунова тут нет) актер игравший Николая 1 очень хорошо отыграл (взгляд василиска) , Пестель как и пишут биографы очень нервный и решительный (бешенный) парень наш земляк Прилучный,костюмы и графон выше всех похвал



Российская либерда понятное дело нашла там свои потаённые мысли,мол специальный вывод картины что бунтовать против Российской власти вредно и бессмысленно,начали приводить аналогии с болотными митингами....вообщем как всегда



По мне так там единственный вывод,раз решился на переворот,революцию иди до конца.....





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