abaika95 Re: Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня... #4





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 11:52 Цитата-//Полицейские приехали достаточно быстро. И первые слова, которые я услышала от полицейского, меня сразили: "Да что вы переживаете? Это было, есть и будет. Воры были всегда. И что вы хотите?".//











А что этот депутат "розовый пони" думала что преступность победить это "раз, два и по пиву"?) Пусть назовет хоть одну страну мира где победили преступность?) Полицейский правильно сказал,честно и прямо или что ему надо было? бордо рапортовать "найдем вашу сумочку сей же час,будте покойны вашвысокблогородие...)