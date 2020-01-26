/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Противоречивые впечатления от поездки в поезде		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Противоречивые впечатления от поездки в поезде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37873
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.01.20 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео и фото плацкартного вагона прислал "НГ" читатель под ником Пассажир рейса. "26 января. Рейс Житикара-Костанай. Один вагон, - написал он. - Во-первых, надо сказать спасибо перевозчику, что, несмотря на погодные условия, продолжают работать! Во-вторых, зачем продавать такое количество билетов, если не способны обеспечивать комфортные условия для перевозки пассажиров?"
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: Противоречивые впечатления от поездки в поезде
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3450
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.01.20 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более чем цивильно. Не забуду как мы в 93 году со свояком из Кустаная до есиля ехали в тамбуре в новогоднюю ночь
Профайл Посетить вебсайт

§ Dron
Re: Противоречивые впечатления от поездки в поезде
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 515
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 26.01.20 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Не забуду как мы в 93 году со свояком из Кустаная до есиля е

В начале нулевых будучи студентом постоянно так ездил в том направлении. Поезд аркалыкский был, вагон вроде общий назывался или бичевоз в народе. Когда не хватало денег либо не было мест, ездили в тамбуре :-o
Профайл

§ Добринцофф
Противоречивые впечатления от поездки в поезде
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6967
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.01.20 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 90-е с Москвы в Кустанай часто мотался,с билетами напряг был,бывало что в плацкарте на самой верхней третьей полке ехал по двое суток,бывало даже в купе проводников,а один раз повезло с Астаны до Кустаная в СВ ехал,сначала как все ломился в плацкарт,там уже мест не было,потом подошёл к СВ, а он пустой ,потому что дорого наверно,проводнику дал денежку и ехал как белый человек.
Профайл

§ Тот самый
Re: Противоречивые впечатления от поездки в поезде
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 388
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 27.01.20 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Видео и фото плацкартного вагона


Точно плацкартный? Наверное общий вагон. А если так, то в общем вагоне у тебя места нет, куда смог, туда и сел/встал. И продают сколько хотят.

И бывало так, что в кассе продадут 20 билетов, а проводники по дороге за наличные еще 50! И на рабочем поезде Троицк - Костанай люди стоя ездили. А в управлении при этом считали маршрут убыточным и думали его закрывать... Поэтому пока платим напрямую проводникам, ездим за денюжку, так и будет вот так вот.
Профайл

§ Lex
Re: Противоречивые впечатления от поездки в поезде
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 27.01.20 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чет пустовато в загоне)))), я один раз ехал в тамбуре, нас там 4 человека стояло , третья полка для сумок была занята, там тоже ложились)). Никогда не забуду бичевоз . :lol:
Профайл

§ юля елиссева
Противоречивые впечатления от поездки в поезде
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1508
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 27.01.20 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как дитя потомственных железнодорожников, говорю вам, пригородные поезда работники железки во все времена называли и будут называть -"бичевозы". Какие вы условия хотите?

[Исправлено: Тимур Гафуров, 27.01.2020 - 11:35]
Профайл

* abaika95
Re: Противоречивые впечатления от поездки в поезде
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2878
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.01.20 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Какие вы условия хотите?//



Чай,душ,вай фай,телевидение,климат контроль) а то ездим как при царе Александре 3 )
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: drakon, abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 184
Пользователей: 2
Всего: 186

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх