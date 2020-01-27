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≡ Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня сразили слова полицейского"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня сразили слова полицейского"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37873
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.01.20 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В центре Алматы обокрали депутата Мажилиса Ирину Смирнову. Смирнова призналась, что ее поразили слова полицейского, приехавшего на вызов. Депутат, услышав их, предложила стражу порядка тут же снять погоны.
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§ olegggon
Re: Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 27.01.20 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж, Америку прям открыла депутат. Люди годами и десятилетиями живут так. Пока через знакомых не начнёшь продавливать, ничего они не делают.
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§ Тот самый
Re: Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 388
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 27.01.20 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добро пожаловать в Казахстан, депутат Ирина Смирнова!
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§ директор пляжа
Re: Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 380
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 27.01.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ближе к народу как говорится) завтра тачку у нее угонят будет знать.
сумку на сидении оставить оч много ума нужно..
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* abaika95
Re: Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня...
abaika95


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Сообщений: 2878
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.01.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Полицейские приехали достаточно быстро. И первые слова, которые я услышала от полицейского, меня сразили: "Да что вы переживаете? Это было, есть и будет. Воры были всегда. И что вы хотите?".//





А что этот депутат "розовый пони" думала что преступность победить это "раз, два и по пиву"?) Пусть назовет хоть одну страну мира где победили преступность?) Полицейский правильно сказал,честно и прямо или что ему надо было? бордо рапортовать "найдем вашу сумочку сей же час,будте покойны вашвысокблогородие...)
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§ ACROS
Re: Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.01.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то не помню что бы я или мои знакомые голосовали или участвовали в республиканском опросе на лучшего или народного любимца среди слуг народа?
Как обычно, наверное, келейно рассмотрели и разделили все премии между собой, поэтому полицейский не знал что это самый любимый слуга народа среди простого народа.
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§ ACROS
Re: Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.01.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, в принципе полицейский ей выдал, так сказать, без всякого лакированного политеса, сермяжную правду-матку. Навряд ли ОНИ победят и преступность и коррупцию, если ТАК оторваны от жизни. Пусть приедет к нам в деревню, без сопроовждения, ей тут и не такую правду скажут: она сразу скажет что бы все подали в отставку и поснимали погоны.
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* maxsaf
Re: Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5169
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.01.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А предложение снять погоны это не оскорбление полицейского при исполнении? Любой может такое сказать полицейскому?
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