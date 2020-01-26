abaika95 Шенгенская виза на пять лет. Что изменится в правилах в 2020 году #4





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 11:37 Цитата-//насчёт Украины мимо. Биометрический пасспорт и виза не нужна будет.//







Ну вот ещё один поуеховший "открылся") теперь можно новости с Украины из первых уст узнавать)