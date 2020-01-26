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§ NG.kz
Километровая пробка возле Ливановки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37871
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.01.20 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео автомобильной пробки, которая образовалась сегодня в Камыстинском районе, прислал "НГ" подписчик ermek_serimbaev.
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§ dandiv
Re: Километровая пробка возле Ливановки
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 848
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 26.01.20 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пробка из автомобилей, а особо "умный" ermek_serimbaev едет по встречке... Не боишься, что штраф прилететь может?
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§ Vit
Re: Километровая пробка возле Ливановки
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8868
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.01.20 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друг, везде метёт. Я домой не могу попасть к маме) . Стою в Астане. Видимость 15метров.
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§ Vit
Re: Километровая пробка возле Ливановки
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8868
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.01.20 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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