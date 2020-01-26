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≡ Казахстан закрыл «Хоргос» и ряд КПП на границе с Китаем из-за коронавируса – мажилисмен		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Казахстан закрыл «Хоргос» и ряд КПП на границе с Китаем из-за коронавируса – мажилисмен
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37871
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.01.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По последним данным, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.
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§ Vit
Re: Казахстан закрыл «Хоргос» и ряд КПП на границе с Китаем...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8868
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.01.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоргос уже с 23 го не работает. Потому что китайцы к новому году начинают готовится. Пол месяца он не будет и так работать. закрыли то что закрывают каждый год из за нового года :lol:
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§ Сабыр
Re: Казахстан закрыл «Хоргос» и ряд КПП на границе с Китаем...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 26.01.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну дай понтануться :lol: Это мы приказали,а не их новый год :lol:
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