Vit Re: Казахстан закрыл «Хоргос» и ряд КПП на границе с Китаем... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8868

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:19 Хоргос уже с 23 го не работает. Потому что китайцы к новому году начинают готовится. Пол месяца он не будет и так работать. закрыли то что закрывают каждый год из за нового года