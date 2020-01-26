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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: «Незавершенные работы»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37868
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.01.20 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорого нам обходятся инициативы президентов. В копеечку влетело предложение Елбасы по трехязычию. Теперь Токаев в своем новогоднем поздравлении зажег костер празднования юбилеев. Жаль, что в этом костре горят не дрова, а народные денежки.
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§ drakon
Николай ВОРОНИН: «Незавершенные работы»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18427
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.01.20 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А когда будет Юбилей?
Аль Фараби... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 26.01.2020 - 15:19]
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