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§ NG.kz
Шенгенская виза на пять лет. Что изменится в правилах в 2020 году
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37866
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.01.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правила выдачи Шенгенской визы изменятся со 2 февраля 2020 года. Среди основных новшеств - увеличение размера консульского сбора за оформление визы в страны Шенгенской зоны, а также срока подачи заявки.
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§ Сабыр
Re: Шенгенская виза на пять лет. Что изменится в правилах в 2020...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 303
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 26.01.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде мы такие крутые,решаем вопросы,выражаем протесты,вроде нас уважают,а по сути за людей не считают)) Когда нам будет безвиз? :lol:
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