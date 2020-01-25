pro100tak Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Проходите мимо, злыдни! #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 441

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:00 Цитата: таноми52:

Не отражает сути этих людишек. Больше подходит "нелюдь", ибо такие людские качества, как милосердие и сострадание, им чужды.

Так точнее. Хотя уничижительнее будет - pro100 людишки, pro100 существа.

"Есть ли душа у человека, или у него есть только нутро?... Сдается мне - душа приобретается, становится такой (по восприятию Всевышнего, Всемирного разума), по деяниям человека (любого, каждого, индивида, в общем) на Земле, насколько справедлива и честна была его жизнь. А без этого эта субстанция останется просто нутром..." - это я уже писал ранее. А здесь я еще более убеждаюсь, что так и есть, скорее всего. Эти людишки как червивые плоды с гнилью внутри. И это применимо к тем, у кого "сооовсем другие мысли".



[Исправлено: pro100tak, 26.01.2020 - 00:49]