elektron Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Проходите мимо, злыдни! #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4348

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:17 Цитата: таноми52:

Не отражает сути этих людишек.

Ну от части, простые неудачники, завидующие видя то, как помогают тем, кто в этом нуждается.

И не понимая того, какого труда это стоит, ухаживать за больным ребёнком.

ПС: добавлю, что скорее всего несчастные люди. Либо счастливый человек скорее сам поможет, чем завидовать другим будет.



[Исправлено: elektron, 25.01.2020 - 11:22]