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≡ Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Проходите мимо, злыдни!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Проходите мимо, злыдни!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37865
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда только я начала вести проект «Нужные деньги», меня удивляло, что родители инвалидов отказывались лишний раз вне проекта публиковать фото своих детей и сообщать новости об их достижениях. Достижениях, которые дались с таким трудом. Но постепенно правда стала открываться, и она поразила.
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§ Я
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Проходите мимо, злыдни!
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 186
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 25.01.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Толковый словарь Ушакова
ЗЛЫДЕНЬ ЗЛЫ́ДЕНЬ, злыдня, род. мн. злыдней и злыден (обл.).
1. Бедный, несчастный человек.
2. Бездельник, лентяй. «И как ты, мать моя, с таким злыднем жила?» Максим Горький.
3. только мн. Злая, жестокая судьба, участь.

И кому же проходить мимо ?

[Исправлено: Я, 25.01.2020 - 15:07]
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§ таноми52
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Проходите мимо, злыдни!
таноми52


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Сообщений: 1532
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.01.20 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не отражает сути этих людишек. Больше подходит "нелюдь", ибо такие людские качества, как милосердие и сострадание, им чужды.
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* elektron
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Проходите мимо, злыдни!
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4348
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.01.20 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Не отражает сути этих людишек.

Ну от части, простые неудачники, завидующие видя то, как помогают тем, кто в этом нуждается.
И не понимая того, какого труда это стоит, ухаживать за больным ребёнком.
ПС: добавлю, что скорее всего несчастные люди. Либо счастливый человек скорее сам поможет, чем завидовать другим будет.

[Исправлено: elektron, 25.01.2020 - 11:22]
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* elektron
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Проходите мимо, злыдни!
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4348
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.01.20 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Елене, сил и здоровья, для продолжения проектов!
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§ Butch
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Проходите мимо, злыдни!
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 452
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 25.01.20 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И не понимая того, какого труда это стоит, ухаживать за больным ребёнком.

Не поверите, но нередко там сооовсем другие мысли.
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* elektron
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Проходите мимо, злыдни!
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4348
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.01.20 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Не поверите, но нередко там сооовсем другие мысли.

могу поверить, но не убедите.
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