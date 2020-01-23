abaika95 На мамину пасту #5





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 20:39 Цитата-//Если это за те порции, что на 9-ой и 10-ой картинках, то лично я лучше в Макдональдс//







Ну это да) дороговато....