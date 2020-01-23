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§ NG.kz
На мамину пасту
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37865
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новое заведение открылось в новом микрорайоне города Юбилейный. Называется Ciao Bella. Итальянская кухня. Судя по рекламе в Instagram, это дочерний проект известного в областном центре ресторана. В анимационном ролике шеф по имени Пиетро сообщает, что приехал в Костанай «готовить настоящую итальянскую еду».
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§ юля елиссева
Re: На мамину пасту
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1507
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 23.01.20 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Была в этом ресторане, заказала пасту карбонару. Думала, что она будет как в итальянском оригинале со свиной щековиной. А там обычный бекон. Не аутентично!
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§ abaika95
Re: На мамину пасту
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2873
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//спагетти карбонара (2 300 тенге)//



Да цена не дешёвая) ещё и без свиных щековин) ужас какой-то) лучше по дешёвке в дольчвите отобедать)
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§ drakon
На мамину пасту
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18419
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.01.20 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

А там обычный бекон.

А я вот, нарезанный пластинами,
бекон, почти каждый день на
завтрак - кушаю... :lol:

[Исправлено: drakon, 24.01.2020 - 20:12]
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* elektron
Re: На мамину пасту
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4347
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.01.20 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата-//спагетти карбонара (2 300 тенге)//

Если это за те порции, что на 9-ой и 10-ой картинках, то лично я лучше в Макдональдс :lol: :oops:
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§ abaika95
На мамину пасту
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2873
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Если это за те порции, что на 9-ой и 10-ой картинках, то лично я лучше в Макдональдс//



Ну это да) дороговато....
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§ drakon
Re: На мамину пасту
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18419
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.01.20 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну это да) дороговато....

За 20 граммов, в порции... :lol: :oops:
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§ drakon
На мамину пасту
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18419
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.01.20 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот из этой пачки макарон, можно - сварить

15 порций пасты, как в ресторане. А стоит
пачка 79 центов. И соус 1.29 Евро, банка.
За 2 Евро можно, покушать 15 раз... :lol: :oops:
Совсем недорого - подучится... ;-)
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