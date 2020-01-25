NG.kz Разгоняют митинги и регулируют движение – как проходил конкурс "Лучший робот-полицейский" в Рудном



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 37865

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 20:31 Если бы все эти роботы поступили на службу, то управлению полиции Рудного пришлось бы минимум вдвое сократить свой штат из 335 сотрудников. Хорошо, что пока это только модели и занять рабочие места они не смогут.

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