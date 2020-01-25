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§ NG.kz
Разгоняют митинги и регулируют движение – как проходил конкурс "Лучший робот-полицейский" в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37865
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.20 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы все эти роботы поступили на службу, то управлению полиции Рудного пришлось бы минимум вдвое сократить свой штат из 335 сотрудников. Хорошо, что пока это только модели и занять рабочие места они не смогут.
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§ maxsaf
Re: Разгоняют митинги и регулируют движение – как проходил...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5165
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.01.20 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанайцы, что странно, не участвовали. Хотя организаторы говорят, что их приглашали.

Зазвездился Костанай? Или смарт-центр - липовый?)
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* elektron
Разгоняют митинги и регулируют движение – как проходил конкурс "Лучший робот-полицейский" в Рудном
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4347
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.01.20 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Зазвездился Костанай? Или смарт-центр - липовый?)

Само весело будет, если из центра спросят, где кинотеатр Кустанай? 8-)
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