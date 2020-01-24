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≡ "Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал пенсионера в Рудном		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал пенсионера в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37864
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Злоумышленник днем 14 января залез через балкон к пенсионеру, чтобы ограбить его. Выяснилось, что жертву свою он выбрал не случайно, а "по знакомству". Первое, о чем грабитель спросил свою жертву - это помнит ли его хозяин квартиры.
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§ Vit
Re: "Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8861
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.01.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно преступный мир тоже реформы не обошли стороной. И вместо воров-профи, появились воры-мутанты))
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