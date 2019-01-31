Цитата: Coopidon:

Ощущая два камня ваших двух предыдущих комментариев, в своём огороде, испытываю по этому поводу, своё глубочайшее смущение. А поскольку я человек застенчивый и страдающий косноязычием...



Общаясь здесь, ко всем отношусь с пониманием. При этом люди-же разные бывают, одни болтливые, говорливые и многословные страдающие недержанием, другие не особо словоохотливые и репликами ограничиваются, ну и застенчивые, смущающияся и косноязычные конечно встречаются. Порой напишут пару слов, кинуть камешки, хвостом вильнут и убегают, не конкретно вас имею ввиду, в целом отмечаю, чтобы было понятно отдельным грамотеям. Тем более у каждого своя манера общения и способы выражения мыслей.



По теме, к простому белорусскому народу всегда относился с большим уважением, почти три года, точнее 2 года и 10 месяцев тому назад своё мнение высказывал, цитирую:



На мой взгляд, Белорусов как бы мягче сказать, преждевременно записывать в чёрный список. Опять же политики будут разбираться и принимать соответствующие решения, а народ будет страдать, да у них нет нефти, но братский народ, которым надо помогать по мере возможности. Также наверное следует учитывать, что для вас на постсоветском пространстве нет ближе народов соседей, чем простые Белорусы и Украинцы и их почти 50 миллионов человек, одним словом славяне. Батька Белорусский со своим народом ближе чем Модуро Венесуэльский, Кастро Кубинский и Асад Сирийский.



Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=28876&viewmode=flat&sortorder=0&start=315