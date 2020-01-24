Цитата: Йцукен:

а стоит ли выходить на площадь,



Конечно, не стоит: пошла плохая привычка - чуть что и на площадь. Власть в очередной раз продемонстрировала своё пренебрежение интересами народа. Интересы народа она "кидала" и в годы массового долевого строительства, когда застройщики набрав денег с дольщиков, элементарно изчезали за бугор с кучей бабла, оставляя дольщиков посреди пустого котлована. На вопросы дольщиков, власти отвечали им в ответ: а, вы куда смотрели, надо было изучать есть ли лицензия и прочую чепуху - хотя сама власть и допускала недобросовестного застройщика на рынок строительства жилья. Примерно такая же картина и с авто пригнанными из Армении, страны которая входит в ЕАЭС.

Я, помню речь одного большого начальника, который лет пять назад, рассказывал о будущих прелестях Единого Союза: СВОБОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ, УСЛУГ, КАПИТАЛА и ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ в рамках Единого СОЮЗА.

Очевидно, проблема не в дешёвых и качественных автомобилях, а в интересах ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ групп приближённых к властям: Местный автопром начинает испытывать проблемы со сбытом, а ЧАСТНЫЕ банки теряют свою МАРЖУ от так называемого льготного АВТОКРЕДИТОВАНИЯ. Токаев не хочет сориться и с олигархами и не хочет злить народ. Поэтому принял такое оптекаемое решение.