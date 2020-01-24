Цитата: Добринцофф:

ну и какие шансы там были остаться не замеченными



Они такими категориями и не мыслили, если на самом деле считали деда виноватым в сроке 3,5 года. Хотя нынче кривосудие наше часто практикует "примирение по соглашению сторон", т.е. он ворует и надеется, что не поймают, а если поймают, то просто возвращает всё и мирится с потерпевшим. И дела нет! Наверняка приводов до срока уже было несколько. А тут, возможно, пенсионер принципиальный попался и посадили их. Вот откуда обида на него - мириться не захотел.