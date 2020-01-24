Цитата: В настоящее время тарифы на услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения остаются на уровне 2018 года. Хотя по заявкам они должны быть выше.

Т.е. получается, что эти предприятия с 2018 года работают себе в убыток? Работники недополучают зарплату, детишки встречают их с работы голодными взглядами. Директорскому составу приходится продавать дорогую обстановку кабинетов, эксклюзивные авто. Ценой неимоверных усилий отказываться от канаров и мальдивов.



Предприятия стонут в режиме жесткой экономии. Нельзя включать свет без разрешения руководителя. В туалет можно ходить только группами, чтобы смыв осуществлял последний посетитель. Многие не уходят домой, чтобы сберечь силы и не тратиться на проезд. На утренней летучке у всех в глазах только один немой вопрос об окончании моратория, но вместо хлеба с маслом в перспективе маячит только шиш с КРЕМом.



Как-то не верится в эти ужасные ужасы.



Цитата: Экономический эффект от снижения тарифов составил 1 млрд 475 млн тенге.

Этот экономический эффект напоминает анекдот, про то, как Вася бегал от общаги до института за трамваем и экономил 3 копейки, а Игорь был умнее, он бегал за автобусом и экономил 5 копеек.



Даже нет, не так. Вчера была жуткая попойка, но сегодня утром нашелся один недопитый пузырь. Это и есть экономический эффект недоперепития.