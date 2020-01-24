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≡ "Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это тариф на электроэнергию" - Департамент КРЕМ по Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это тариф на электроэнергию" - Департамент КРЕМ по Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37862
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.20 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О том, что электричество подорожает, сегодня, 24 января, сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций Костанайской области. Он был посвящен мерам по сдерживанию тарифов на коммунальные услуги.
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§ alex_60
"Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это тариф на электроэнергию" - Департамент КРЕМ по Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7130
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
понятно,2019 год - первый ушел,второй принял.
тут дергаться опасно было.
зачем только эти цифры "без учета ндс",
среднеотпускной..зачем он мне..
назовите сколько население будет платить.
с плитами, без плит,по нормам потребления.
сколько юридические лица.

[Исправлено: alex_60, 24.01.2020 - 16:15]
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§ Тот самый
Re: "Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это...
Тот самый


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Сообщений: 385
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В 2019 году мы придерживались политики «тарифной тишины»


Да заметили-заметили, странный перерасчёт от КТЭК приходил. Тихо подняли с октября цену и даже за уже потребленную воду пересчитали.
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§ Маркс
Re: "Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это...
Маркс


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Сообщений: 694
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 24.01.20 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В настоящее время тарифы на услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения остаются на уровне 2018 года. Хотя по заявкам они должны быть выше.

Т.е. получается, что эти предприятия с 2018 года работают себе в убыток? Работники недополучают зарплату, детишки встречают их с работы голодными взглядами. Директорскому составу приходится продавать дорогую обстановку кабинетов, эксклюзивные авто. Ценой неимоверных усилий отказываться от канаров и мальдивов.

Предприятия стонут в режиме жесткой экономии. Нельзя включать свет без разрешения руководителя. В туалет можно ходить только группами, чтобы смыв осуществлял последний посетитель. Многие не уходят домой, чтобы сберечь силы и не тратиться на проезд. На утренней летучке у всех в глазах только один немой вопрос об окончании моратория, но вместо хлеба с маслом в перспективе маячит только шиш с КРЕМом.

Как-то не верится в эти ужасные ужасы.

Цитата:
Экономический эффект от снижения тарифов составил 1 млрд 475 млн тенге.

Этот экономический эффект напоминает анекдот, про то, как Вася бегал от общаги до института за трамваем и экономил 3 копейки, а Игорь был умнее, он бегал за автобусом и экономил 5 копеек.

Даже нет, не так. Вчера была жуткая попойка, но сегодня утром нашелся один недопитый пузырь. Это и есть экономический эффект недоперепития.
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§ Гога
Re: "Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2116
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.01.20 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же все-таки это ?? **В Казахстане утвердили предельные тарифы на электроэнергию до 2025 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики. Отмечается, что предельные тарифы утверждены приказом министра от 14 декабря 2018 года. С 2019 года тарифы будут неизменны до 2025 года.**
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§ maxsaf
Re: "Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это...
maxsaf


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Сообщений: 5164
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А как же все-таки это ?? *

Передумали ))
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§ Сталкер
Re: "Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 431
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 25.01.20 - 07:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение ЦЗПП г.Рудного (территория деятельности ВСЯ Костанайская область)
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§ Victor Yang
"Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это тариф на электроэнергию" - Департамент КРЕМ по Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12391
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.01.20 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Если территория деятельности - вся область, займитесь, пожалуйста, новой облицовкой многоквартирных домов. В газете "Наш Костанай" производителем был представлен сертификат соответствия на пенополистирольные плиты, при этом сертификат пожарной безопасности (где указана группа горючести) представлен не был. Но пенополистирол - ГОРЮЧИЙ материал! А согласно п. 182 технического регламента "Общие требования пожарной безопасности", материал облицовки должен быть негорючим. Когда было совещание в отделе ЖКХ, на него были приглашены только заинтересованные стороны - ни одного представителя ЧС не было. Заявление производителя что "поджечь можно и кирпич" - вообще полная глупость - на методы определения группы горючести есть ГОСТ и он у производителя должен быть настольным. Сейчас несколько тысяч человек находятся в опасности. Слышал, что ещё и в этом году продолжат этот беспредел.
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