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§ NG.kz
Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37860
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Следует внимательно проанализировать эффективность бюджетной политики. Я поручал сократить бюджетные расходы на имиджевые мероприятия. Правительство оптимизировало расходы на 30 миллиардов тенге", - сказал Президент на расширенном заседании правительства.
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§ ACROS
Re: Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 157
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 24.01.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё это видимые, имиджевые показатели работы гос.аппарата. Можно и на дорогих авто ездить, и крупные форумы проводить, и цены высокие на всё держать, если было бы самое главное: ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. К сожалению этого НЕТ, несмотря на то что страна обладает НЕСМЕТНЫМИ природными богатствами, но государство не сумело пока воспользоваться этим на благо всего населения страны.
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§ Coopidon
Re: Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 474
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 24.01.20 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
///3,5 млрд тенге хотят потратить на празднование 750-летия Золотой Орды в Казахстане//

alex_60 ну вы это... поторопились!
Я только хотел сказать, а вы уже написали...
Хотя, с другой стороны, если Женис Каган-казах, то можно и отпраздновать.
Чай ведь, не чужой!
РС Женис Каган это так правильно писать, а не Чингисхан
:oops:
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