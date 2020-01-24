Маркс: Американский шпион детектед! Все лето готовили к заброске в тренировочных лагерях, поэтому о запилах ничего не слышал. Вот так первой же фразой на чужой земле и прокалываются.
Нет индийский посол. Значит мнение шпионы своего не могут иметь. Шпуньк по носу маленький демократ. И к сжл. я не Тарасовазаменитель. Если бы я им был все грехи на него, а я белый и пушистый. Отписался так как по моему мнению новость с душком, наброс на вентилятор.
Хех... Не мирный, а посторонний житель. Который смотрит на раздербанивание "родного" города и ухмыляется со стороны. А ваша высказанная точка зрения полностью совпадает с с вашей родной акиматовской. Здесь вам не тут. А вот и лозунг акимата для кронирования:
Ещё больший кошмар, что чиновники считают это нормальным. По Повстанческой с одной стороны вообще карагачи-вязы и клёны стоят. Их-то за что?! Очень вероятно, бюджет надо было освоить по кронированию или план в штуках стоял.
Тот самый: Ещё больший кошмар, что чиновники считают это нормальным.
Ну вы посмотрите на них внимательно. Там же просто светится другое миропонимание. Они не из этого города и из другой цивилизации.
Смотрел как-то фильм кажется Бибиси снимала. Не помню, но помню очень хорошая работа. Съёмочная группа забралась в джунгли и поселилась снимать жизнь в деревне почти оторванной от мира. Связь с цивилизацие по дороге которая скорее тропа и кажется день пути до дороги получше. Группа просто жила в деревне и снимала вжившись в процесс жизни. Так вот там староста той деревни фактически построенной в джунглях из веток, не обладая ничем из цивилизации вообще, решал все проблемы жителей. Делал вообще всё что возможно и даже больше, чтоб у всех всё было хорошо. И готов был сделать для этого абсолютно всё... И оказалось он живя в мире своей деревни из веток делал это лучше, чем в другой деревне в цивилизации на большой дороге, где чёрте что творилось вплоть до разбоя и голода и всем было плевать. Съёмочная группа смогла это очень хорошо показать буквально вживаясь в быт вместе со всеми. Смотрел не мог оторваться.
Тут уже упоминали Актобе... в бытность Мухамбетова там и началось повальное оболванивание растительности, которое теперь наблюдаем и мы... Но теперь там появилось движение "Актобе,дыши!"... вчера прочитал на интересном экологическом сайте Ливень:
О том, как объединение активистов «Актобе, Дыши» из WhatsApp-группы развилось в общественное движение. Теперь ни одно дерево в городе и области не смогут срубить просто так. Чтобы понять, насколько непроста сложившаяся ситуация, мы поговорили с активистом, организовавшим движение «Актобе, Дыши», Евгением Лазарчуком.
– Как и при каких обстоятельствах появилось движение «Актобе, Дыши»?
– Организация появилась 2 мая 2019 года. Именно в этот день произошла критическая и печальная история с деревьями в городе Актобе. Когда я проехался по городу, мне стало жутко. Глазу было не за что зацепиться, поскольку кроны всех деревьев обрубили. И город стал похож на «город пней». Чья это была инициатива – не понятно до сих пор. Ответственных тоже пока найти не удалось. Лица, выполнившие работы, называли это «профессиональной обрезкой». Но я не слышал, чтобы в этом участвовал дендролог.
В тот момент я обратился к акиму города Ильясу Испанову (бывший аким города Актобе – прим. Ливень). Я хотел получить от него комментарии, зачем были произведены эти работы. Но в ответ услышал, что это была запланированная санитарная обрезка деревьев. А качество ее проверить было некому, т.к. в акимате не хватает средств и людей. Тогда я предложил акиму помощь общественности.
Я попросил сделать пост в известной группе в инстаграм, где призвал людей выйти на защиту деревьев города. И на пост откликнулось очень много желающих помочь. В тот же вечер я создал ватсап-чат, где мы стали обговаривать стратегии спасения. Так и появилось движение «Актобе, дыши». Также мы взяли под наш патронаж все саженцы региона, поскольку должного ухода за ними не производится.
– С какими проблемами вы сталкиваетесь? - Как показывает практика, для нашего региона слово «дендролог» ни о чем не говорит. Сейчас по вопросам деревьев все консультируются со мной. А я по образованию – техник-механик. Многие обращаются с вопросами ко мне, хотя я многих важных вещей в этой сфере не знаю. Да и не должен знать.
Сначала мы начали останавливать всю вырубку в городе, выезжая по вызовам спилов и срубов деревьев наших подписчиков в инстаграм. Мы не знали наши права, у нас не было точных инструкций, как именно действовать. В нашей команде нет юристов, но мы умеем пользоваться гуглом и нашли все необходимые материалы находим там. 505 и 386 административные статьи, которыми мы руководствуемся, и 340 УК РК – это все касается благоустройства и зеленых насаждений.
Когда мы видим или нам сообщают о незаконной вырубке деревьев или санитарной обрезке – мы вызываем 102, приезжает патруль. Затем пишем заявление, составляется протокол, и по правилам благоустройства нарушителя обязывают произвести компенсационную посадку. Часто происходят спилы на частных территориях, где местное ЖКХ не может это запретить. Они опираются на статью 42 земельного кодекса и имеют право на своей территории организовать даже добычу песка. Тогда мы все равно действуем через 102, вызываем патруль, и участковый с ними разбирается. Мы все равно пытаемся сохранить деревья, даже если они – в частной собственности у тех, кто хочет их срубить.
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