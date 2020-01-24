Тут уже упоминали Актобе... в бытность Мухамбетова там и началось повальное оболванивание растительности, которое теперь наблюдаем и мы...

Но теперь там появилось движение "Актобе,дыши!"... вчера прочитал на интересном экологическом сайте Ливень :



О том, как объединение активистов «Актобе, Дыши» из WhatsApp-группы развилось в общественное движение. Теперь ни одно дерево в городе и области не смогут срубить просто так.

Чтобы понять, насколько непроста сложившаяся ситуация, мы поговорили с активистом, организовавшим движение «Актобе, Дыши», Евгением Лазарчуком.



– Как и при каких обстоятельствах появилось движение «Актобе, Дыши»?



– Организация появилась 2 мая 2019 года. Именно в этот день произошла критическая и печальная история с деревьями в городе Актобе. Когда я проехался по городу, мне стало жутко. Глазу было не за что зацепиться, поскольку кроны всех деревьев обрубили. И город стал похож на «город пней». Чья это была инициатива – не понятно до сих пор. Ответственных тоже пока найти не удалось. Лица, выполнившие работы, называли это «профессиональной обрезкой». Но я не слышал, чтобы в этом участвовал дендролог.



В тот момент я обратился к акиму города Ильясу Испанову (бывший аким города Актобе – прим. Ливень). Я хотел получить от него комментарии, зачем были произведены эти работы. Но в ответ услышал, что это была запланированная санитарная обрезка деревьев. А качество ее проверить было некому, т.к. в акимате не хватает средств и людей. Тогда я предложил акиму помощь общественности.



Я попросил сделать пост в известной группе в инстаграм, где призвал людей выйти на защиту деревьев города. И на пост откликнулось очень много желающих помочь. В тот же вечер я создал ватсап-чат, где мы стали обговаривать стратегии спасения. Так и появилось движение «Актобе, дыши».

Также мы взяли под наш патронаж все саженцы региона, поскольку должного ухода за ними не производится.



– С какими проблемами вы сталкиваетесь?

- Как показывает практика, для нашего региона слово «дендролог» ни о чем не говорит. Сейчас по вопросам деревьев все консультируются со мной. А я по образованию – техник-механик. Многие обращаются с вопросами ко мне, хотя я многих важных вещей в этой сфере не знаю. Да и не должен знать.



Сначала мы начали останавливать всю вырубку в городе, выезжая по вызовам спилов и срубов деревьев наших подписчиков в инстаграм. Мы не знали наши права, у нас не было точных инструкций, как именно действовать. В нашей команде нет юристов, но мы умеем пользоваться гуглом и нашли все необходимые материалы находим там. 505 и 386 административные статьи, которыми мы руководствуемся, и 340 УК РК – это все касается благоустройства и зеленых насаждений.



Когда мы видим или нам сообщают о незаконной вырубке деревьев или санитарной обрезке – мы вызываем 102, приезжает патруль. Затем пишем заявление, составляется протокол, и по правилам благоустройства нарушителя обязывают произвести компенсационную посадку. Часто происходят спилы на частных территориях, где местное ЖКХ не может это запретить. Они опираются на статью 42 земельного кодекса и имеют право на своей территории организовать даже добычу песка. Тогда мы все равно действуем через 102, вызываем патруль, и участковый с ними разбирается. Мы все равно пытаемся сохранить деревья, даже если они – в частной собственности у тех, кто хочет их срубить.