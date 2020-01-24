Цитата: Vit: А вабще это хорошо что спустились на землю и стали о регионах говорить



Ну да. Чтобы решить проблему, её для начала нужно признать.



А если в мыслях вошли в ТОП-30, весь мир просит совета, просят выступить площадкой для проведения переговоров, Финансовый центр Астана стал главным игр... И тут какие-то вахлаки-провинциалы опять ноют про плохие дороги, дорогую коммуналку, рост цен. Да что ты будешь с ними делать! Неблагодарные.