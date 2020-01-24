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§ NG.kz
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37860
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.20 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На расширенном заседании правительства РК Аскар Мамин рассказал Касым-Жомарту Токаеву о развитии регионов. По его словам, каждый регион играет важную роль в развитии экономики страны.
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§ abaika95
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2870
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Если они пропали в неизвестном направлении, так и не успев инвестировать, то да, про это//


Ну значит что-то не понравилось) не трагедия)



Цитата-//Да, тупой я, тупой. Так и скажи.//


Нет не скажу) старенький это да)
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§ maxsaf
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5164
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
денег - занять...

Опять старенький все напутал ))
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* Гога
Re: Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2115
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.01.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
про это?

----Ну если вы не знаете ,то я тем более.
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§ Vit
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8859
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вабще это хорошо что спустились на землю и стали о регионах говорить, а не о 10 ке лучших мировых стран. Может с новым президентом начнут экономикой заниматься. А то от прошлых фантастических лозунгах, людей уже тошнило.
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§ Тот самый
Re: Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit: А вабще это хорошо что спустились на землю и стали о регионах говорить


Ну да. Чтобы решить проблему, её для начала нужно признать.

А если в мыслях вошли в ТОП-30, весь мир просит совета, просят выступить площадкой для проведения переговоров, Финансовый центр Астана стал главным игр... И тут какие-то вахлаки-провинциалы опять ноют про плохие дороги, дорогую коммуналку, рост цен. Да что ты будешь с ними делать! Неблагодарные.
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§ КГСПС
Re: Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1003
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 24.01.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По его словам, каждый регион играет важную роль в развитии экономики страны.///А она точно развивается?
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* elektron
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4340
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.01.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
А она точно развивается?

с точки зрения вегетации, для некоторых (вегетативных) это тоже процесс развития. ;-)

[Исправлено: elektron, 24.01.2020 - 17:37]
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* Coopidon
Re: Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 473
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 24.01.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
продемонстрировали отставание

Нет, ну как велик и многообразен русский язык!
Как затейливо и загадочно можно выразить самые разные явления. Из ничего сделать конфетку, а из конфетки- ничего.
За отставание, ругать положено, а здесь, можно и премию выписать...или на повышение...
:-o
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