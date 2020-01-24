Цитата: Vit:

У меня ребёнок неделю назад приболел. Пришли в больницу. Врач, анализы в этом месяце не можем взять, записывайтесь после 25 января на февраль

Ну вы текст то читали новости? Или картинки только смотрели?

Там же черным по белому написано:

Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37451 - Незамедлительно были оповещены все заинтересованные ведомства. Источник:

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ!



Ещё если внимательно прочитать, то заболевшая летела рейсом Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37451 прилетела на борту самолета "Костанай - Нур-Султан". Источник:

То есть прилетела в Нурсултан!



А потом вирус её телепортировал!





Они не понимают, но это же шанс!

Эврика!

Нуно срочно хватать этут тётю.

Сшить ей на фабрике Меньшевичка скафандер.

Только смотреть чтоб его себе дирехтер фабрики не забрал

И попросить коронавирус телепортировать первую женщину марсонавтку на Марс!

Хорошо бы ещё чтоб она из нового города Тобыл оказалась.

Может быть тогда в городе появится наконец канализация!

А то как-то непонятно. На марс летают, а канализации в новом городе нет.







[img]https://caricatura.ru/parad/uvaroff_alexandr/pic/karikatura-nezaplanirovannaya-teleportaciya_(aleksandr-uvarov)_27415.jpg[/img]