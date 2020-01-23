Серый волк Дорога ли у нас электроэнергия? #151





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 21:03 Цитата: maxsaf:

Рудненский аким так тоже делает Рудненский аким так тоже делает

Ну вы прям служивого в неудобное положение поставили.

Может у абайки домашние животные не кормлены.

А тут теперь после упоминания акима светоча, флагмана региональной коррупции придется на ночную оставаться.

Кокарду чесать, что вам ответить.

