Серый волк Дорога ли у нас электроэнергия? #143





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 18:15 Цитата: abaika95: Странно мне например,пофиг на ваши тарифы



Странно, но мне тоже пофиг на тарифы если я приезжий в командировке в чужом городе и живу в гостинице, которую за меня оплачивают.

Разница в том, что для пользователей НГ это свой город.

Некоторые его даже строили, благоустраивали и росли вместе с ним.



А для вас табельных приезжих номерков - чужой в который вы приехали.

Вот и вся разница. Которой в вашей замусоленной методичке нет.