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Страница 10 из 11«1...891011»
§ NG.kz
Дорога ли у нас электроэнергия?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37860
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публичных слушаний по заявке ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» на повышение среднеотпускного тарифа генеральный директор этого предприятия Анаргуль УСКЕНБАЕВА выразила готовность ответить на некоторые вопросы потребителей.
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§ Гога
Re: Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2115
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

----И кто виноват ? И что делать ? :-( :-(
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§ maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5164
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В итоге больше всех за наши тарифы (и больше всех кто тут накомментил)переживают Краснодарцы,Канадцы,Немцы и подМосквичи)

Батырам некогда переживать за тарифы, они для памятников позируют ))
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§ abaika95
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2870
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//Ну если вам пофиг, то вот и результат//


Странно мне например,пофиг на ваши тарифы на немецкие да даже на Краснодарские) а вам от чего-то не пофиг на наши) как так получается не расскажите?)
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§ abaika95
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2870
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//кто виноват ? И что делать ?//



Кто виноват не знаю)
Что делать?) Интересоваться жизнью своих стран и городов для начала) попробуйте это интересно)
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§ abaika95
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2870
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Батырам некогда переживать за тарифы, они для памятников позируют//



Где смеятся над этой шуткой-юмора?)
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§ drakon
Re: Дорога ли у нас электроэнергия?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18413
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.01.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
как так получается не расскажите?)

Расскажу. Кустанай, для меня - родной город,
уже 67 лет... :lol: :oops:
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* elektron
Дорога ли у нас электроэнергия?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4336
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.01.20 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В итоге больше всех за наши тарифы (и больше всех кто тут накомментил)переживают Краснодарцы,Канадцы,Немцы и подМосквичи)

Я бы сказал сочувствуют. :lol:
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§ Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11130
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ходу номерковых наконец отпустили с пятничной политинформации.
Появились на форуме, наслушавшиеся перед выходными лекции о политическом положении и + три часа Хабара стоя на табуретке.
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§ Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11130
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Странно мне например,пофиг на ваши тарифы


Странно, но мне тоже пофиг на тарифы если я приезжий в командировке в чужом городе и живу в гостинице, которую за меня оплачивают. :lol: :lol:
Разница в том, что для пользователей НГ это свой город.
Некоторые его даже строили, благоустраивали и росли вместе с ним.

А для вас табельных приезжих номерков - чужой в который вы приехали.
Вот и вся разница. Которой в вашей замусоленной методичке нет. :lol:
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§ abaika95
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2870
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Расскажу. Кустанай, для меня - родной город,//



Божечки,любить Костанай и не жить в нем,патриотизм от поуеховших)
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§ abaika95
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2870
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Странно, но мне тоже пофиг на тарифы если я приезжий в командировке в чужом городе и живу в гостинице, которую за меня оплачивают.//



Да чтож ты живя в Москве и "любя" Костанай ещё сюда не переехал?) Патриотизм такой?)


Цитата-//Разница в том, что для пользователей НГ это свой город.//


Он такой свой для тебя что ты постоянно врешь что тут не осталось ни одной библиотеки и книжного магазина?) Патриот...
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§ drakon
Дорога ли у нас электроэнергия?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18413
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.01.20 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Божечки,любить Костанай

Я дюблю - КУстанай, это город,
в котором деревья - росли... :lol: :oops: ;-)
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§ abaika95
Re: Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2870
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Я дюблю - КУстанай, это город,в котором деревья - росли//



Они и сейчас растут) а если вы такой патриот Костаная так возвращайтесь и любите его как Юджин)
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§ maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5164
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
любить Костанай и не жить в нем,патриотизм от поуеховших)

Рудненский аким так тоже делает :lol: 8-)
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§ Серый волк
Re: Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11130
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Божечки,любить Костанай и не жить в нем,патриотизм от поуеховших)

В методичке вычитал? Или сам сморозил фразу? :-)

В интернете границ нет. Так что мы здесь дома в отличии от приезжих шпиёнов с табельными номерками.

Попроси у божечки или насяльника приличный телефон вместо китайской подделки, которая пробелы не вставляет после запятых. :innocent:
Палитесь всей своей преступной шайкой регулярно.
8-)
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