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≡ "Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал пенсионера в Рудном		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал пенсионера в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37860
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Злоумышленник днем 14 января залез через балкон к пенсионеру, чтобы ограбить его. Выяснилось, что жертву свою он выбрал не случайно, а "по знакомству". Первое, о чем грабитель спросил свою жертву - это помнит ли его хозяин квартиры.
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§ Тот самый
Re: "Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И заявил, что из-за пенсионера он отсидел 3 года и 6 месяцев


10 из 10. А что к прокурору не залез? Или судье? Вроде и они не чужие люди (по такой логике).
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§ alex_60
Re: "Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7130
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зачем на карточке миллион пенсионеру держать,
непонятно.
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§ abaika95
Re: "Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2866
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо не убили
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§ сайлау курманов
Re: "Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3448
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.01.20 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старый пусть меняет место полживания, не отстанут, если опять придут, живым не оставят, это точно
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§ Серый волк
Re: "Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11126
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вариант сценария фильма "Один дома" и "Один дома-2" В Рудненском варианте всё должно было быть именно так.



Впрочем не удивительно. Пока одна часть банды колесных басмачей на колёсах бюджет тырит, другие по улицам и квартирам шарятся.
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§ maxsaf
Re: "Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5162
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Деньги они успели потратить на личные нужны.

Вот заливают.)) Верните пенсу деньги.
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* drakon
"Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал пенсионера в Рудном
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18412
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.01.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Верните пенсу деньги.

Почти 2 500 Евро.
Потратить за 2 дня, на себя?
Тогда зарплата точно 500 000 тенге... :lol: :oops:
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§ maxsaf
"Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал пенсионера в Рудном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5162
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Поэтому дед сначала пытался карточку заблокировать, а не в полицию звонить
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§ Серый волк
Re: "Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11126
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Вот заливают.)) Верните пенсу деньги.

Если деньги у тех полисяев, то пишите пропали как колесо.
Сомнительно, что за десять минут они все взяли и потратились.

Покажите кто-нибудь дедушке фильм "Один дома"

Помогите план ловушек составить... :-)

Чтоб знал как этих мокрых бандитов встречать в следующий раз.

А то надежда только на Санта-Клауса не самая лучшая.



Если что тут краткое пособие от актёров и каскадеров фильма

https://www.youtube.com/watch?v=ArG_7pxNvm4

[video] https://www.youtube.com/watch?v=ArG_7pxNvm4[/video]
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