Серый волк Re: "Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал... #9





(Пользователи) Сообщений: 11126

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 20:10 Цитата: maxsaf: Вот заливают.)) Верните пенсу деньги.

Если деньги у тех полисяев, то пишите пропали как колесо.

Сомнительно, что за десять минут они все взяли и потратились.



Покажите кто-нибудь дедушке фильм "Один дома"



Помогите план ловушек составить...



Чтоб знал как этих мокрых бандитов встречать в следующий раз.



А то надежда только на Санта-Клауса не самая лучшая.







Если что тут краткое пособие от актёров и каскадеров фильма



https://www.youtube.com/watch?v=ArG_7pxNvm4



[video] https://www.youtube.com/watch?v=ArG_7pxNvm4 [/video]