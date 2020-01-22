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Куратор темы: drakon
* Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2115
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.01.20 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
этикетки отрывал.

----Он сегодня весь день нервный был - Юстас не вышел вовремя на связь , не передал методичек.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18412
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.01.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот у полициста, на доме крышу накрыли.

Окна, двери вставили. Скоро Праздник... :lol: :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4335
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.01.20 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да странные эти немцы, должен признать.
Праздник крыши (не накрытой, только стропы)
Праздник окон и дверей.
Какие ещё будут? :lol: 8-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18412
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.01.20 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот новая реклама на стене магазина.

Каждую неделю, новая акция. Здесь ты,
экономишь правильно. И никакого отношения,
эта экономия, к "просрочке", не имеет... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18412
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.01.20 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Какие ещё будут?


Вот теперь можно праздновать
праздник Крыши... :lol:
Он празднуется, когда,накрывают
крышу, даже без окон и дверей..ю :lol: :oops:
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Страница 217 из 217«1...215216217
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