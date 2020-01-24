ACROS Re: Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 157

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:13 Всё это видимые, имиджевые показатели работы гос.аппарата. Можно и на дорогих авто ездить, и крупные форумы проводить, и цены высокие на всё держать, если было бы самое главное: ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. К сожалению этого НЕТ, несмотря на то что страна обладает НЕСМЕТНЫМИ природными богатствами, но государство не сумело пока воспользоваться этим на благо всего населения страны.