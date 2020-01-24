Vit Re: Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8859

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:13 Вирусы, очаг, периметр. Не смешите людей. У меня ребёнок неделю назад приболел. Пришли в больницу. Врач, анализы в этом месяце не можем взять, записывайтесь после 25 января на февраль месяц. Ну а пока вот вам я антибиотики выписываю. ВСЕ. Хана нашим Гос. больницам. Пришлось опять обращатся в частную клинику.