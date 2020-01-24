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§ NG.kz
Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37859
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ходе учений отрабатывалась легенда: женщина, зараженная коронавирусом, прилетела на борту самолета "Костанай - Нур-Султан". При этом на ухудшение самочувствия она никому не жаловалась.
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§ Vit
Re: Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8859
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вирусы, очаг, периметр. Не смешите людей. У меня ребёнок неделю назад приболел. Пришли в больницу. Врач, анализы в этом месяце не можем взять, записывайтесь после 25 января на февраль месяц. Ну а пока вот вам я антибиотики выписываю. ВСЕ. Хана нашим Гос. больницам. Пришлось опять обращатся в частную клинику.
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§ alex_60
Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7129
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на первом фото "заболевшая " в маске, на втором нет.
непорядок в учениях.

[Исправлено: alex_60, 24.01.2020 - 16:25]
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§ Тот самый
Re: Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Больную поместили в специальную капсулу
и сожгли, потому что вылечить от коронавируса не смогут.
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§ Козлов я
Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту Костаная
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 693
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.01.20 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Больную поместили в специальную капсулу и сожгли, потому что вылечить от коронавируса не смогут.
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