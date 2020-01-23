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§ NG.kz
Дорога ли у нас электроэнергия?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37859
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публичных слушаний по заявке ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» на повышение среднеотпускного тарифа генеральный директор этого предприятия Анаргуль УСКЕНБАЕВА выразила готовность ответить на некоторые вопросы потребителей.
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§ Гога
Re: Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2114
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

----И кто виноват ? И что делать ? :-( :-(
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§ maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5158
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В итоге больше всех за наши тарифы (и больше всех кто тут накомментил)переживают Краснодарцы,Канадцы,Немцы и подМосквичи)

Батырам некогда переживать за тарифы, они для памятников позируют ))
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§ abaika95
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2861
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//Ну если вам пофиг, то вот и результат//


Странно мне например,пофиг на ваши тарифы на немецкие да даже на Краснодарские) а вам от чего-то не пофиг на наши) как так получается не расскажите?)
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§ abaika95
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2861
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//кто виноват ? И что делать ?//



Кто виноват не знаю)
Что делать?) Интересоваться жизнью своих стран и городов для начала) попробуйте это интересно)
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§ abaika95
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2861
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Батырам некогда переживать за тарифы, они для памятников позируют//



Где смеятся над этой шуткой-юмора?)
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§ drakon
Re: Дорога ли у нас электроэнергия?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18407
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.01.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
как так получается не расскажите?)

Расскажу. Кустанай, для меня - родной город,
уже 67 лет... :lol: :oops:
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§ elektron
Дорога ли у нас электроэнергия?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4333
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.01.20 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В итоге больше всех за наши тарифы (и больше всех кто тут накомментил)переживают Краснодарцы,Канадцы,Немцы и подМосквичи)

Я бы сказал сочувствуют. :lol:
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§ Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11117
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 18:13
Комментарий проходит проверку.
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§ Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11117
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 18:15
Комментарий проходит проверку.
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