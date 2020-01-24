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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2861
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 14:11
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7129
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
читается в любом состоянии!


все нормально.
запись на сд начинается от центра.
так что до дырки тысячу допросов можно записать.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7129
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


а что значит - восемь стандартных лампочек?
ты не знаешь какой мощности,как цветовая температура??

[Исправлено: alex_60, 24.01.2020 - 16:21]
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4587
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.01.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
8 лампочек,а темень жуть.
У вас лепнина под люстру ещё модна
У нас это мещанство лет 10 как прошло
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2114
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.01.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Цитата:
пофиг на ваши тарифы
----а мне ваши нет - так как Кустанай мой город , да и друзья и родственники ещё остались.
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