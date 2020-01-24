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§ NG.kz
Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37859
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Следует внимательно проанализировать эффективность бюджетной политики. Я поручал сократить бюджетные расходы на имиджевые мероприятия. Правительство оптимизировало расходы на 30 миллиардов тенге", - сказал Президент на расширенном заседании правительства.
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§ maxsaf
Re: Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5158
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мероприятия должны приносить ярковыраженную практическую и идеологическую пользу

К Абаю это не относится?
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§ maxsaf
Re: Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5158
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мораторий на дорогие авто и форумы

Форум НГ оставьте, please. )) он приносит и практическую и идеологическую пользу. Кажется.)
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§ Гога
Re: Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2114
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.01.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Закон обратной силы не имеет .
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§ alex_60
Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7129
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///3,5 млрд тенге хотят потратить
на празднование 750-летия Золотой Орды в Казахстане//
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§ maxsaf
Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5158
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Закон обратной силы не имеет

В России имеет. Путин в середине января сказал сделать учителям надбавку, задним числом, с первого января. А один чиновник, не помню откуда, Питер вроде, сказал: "а мы этот указ с осени исполняем, на опережение..." :-o :lol:
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§ Гога
Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2114
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.01.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
расходы по приобретению дорогостоящего транспорта[/quo----Ну нигде нет такого в мире(кроме бывшего союза)- куча служебных авто и куча водителей для госслужащих . А у нас(РФ ТОЖЕ) , каждая госконторка с десяток бездельников - свое авто и личный шофер .На работу , с работу ,по магазам - все на госмашине.

[Исправлено: Гога, 24.01.2020 - 10:07]
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§ Гога
Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2114
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.01.20 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В России имеет.

----*Умом Россию не понять,Аршином общим не измерить* - Тютчев
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§ maxsaf
Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5158
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----*Умом Россию не понять,Аршином общим не измерить* -

Нам остается, господа, лишь инвестировать и верить...
:lol:

[Исправлено: maxsaf, 24.01.2020 - 13:15]
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§ Маркс
Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 694
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 24.01.20 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы

Форум НГ закроют, так как он очень дОрог. Особенно уехавшим Костанайцам.
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§ Тот самый
Re: Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога: А у нас(РФ ТОЖЕ) , каждая госконторка с десяток бездельников - свое авто и личный шофер .На работу , с работу ,по магазам - все на госмашине.


А потом удивляемся что живем не очень. Возле облакимата если припаркуешься после 8 утра или вечером около 6, то можно увидеть насколько их много - чиновников на машинах везут домой. В чём проблема им ездить на общественном транспорте на работу? Заодно и качество его работы проконтролировали бы. Не нравится быть поближе к народу? Ну, тогда езди на личном или на такси. Хорошо, микроавтобус им купите и развозите по маршруту, всё-таки дешевле будет. Ну, не каждому ж заму/начальнику иметь по служебной машине с водителем.
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§ abaika95
Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2861
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//расходы по приобретению дорогостоящего транспорта[/quo----Ну нигде нет такого в мире(кроме бывшего союза)- куча служебных авто и куча водителей для госслужащих . А у нас(РФ ТОЖЕ) , каждая госконторка с десяток бездельников - свое авто и личный шофер .На работу , с работу ,по магазам - все на госмашине.//



Вот Гога,уважаю) и наших покритиковал и своих)
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§ Vit
Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8859
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.20 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это предложение уже не актуально. Вышло из популярных лозунгов. И по второму кругу пошло. 01 такое уже предлагал. . Надо новое че нибудь придумывать))

[Исправлено: Vit, 24.01.2020 - 16:13]

[Исправлено: Vit, 24.01.2020 - 16:14]
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§ Гога
Re: Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2114
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.01.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
уважаю) и наших покритиковал и своих

----Спасибо , конечно , но это просто факты. И я действительно не понимаю , зачем служебные машины ?
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§ abaika95
Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2861
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//действительно не понимаю , зачем служебные машины ?//



Жкх,архитектуре,строительству по городу мотаться) дороги и строительство смотреть

Образованию,соцзанятости,культуре по своим соц объектам)

Бастыкам на встречи и мероприятия где выступают успевать)

Остальным не знаю)
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