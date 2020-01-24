alex_60 "Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это тариф на электроэнергию" - Департамент КРЕМ по Костанайской области #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7128

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:57 понятно,2019 год - первый ушел,второй принял.

тут дергаться опасно было.

зачем только эти цифры "без учета ндс",

среднеотпускной..зачем он мне..

назовите сколько население будет платить.

с плитами, без плит,по нормам потребления.

сколько юридические лица.



[Исправлено: alex_60, 24.01.2020 - 16:15]