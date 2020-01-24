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≡ "Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это тариф на электроэнергию" - Департамент КРЕМ по Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это тариф на электроэнергию" - Департамент КРЕМ по Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37858
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.20 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О том, что электричество подорожает, сегодня, 24 января, сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций Костанайской области. Он был посвящен мерам по сдерживанию тарифов на коммунальные услуги.
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* alex_60
"Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это тариф на электроэнергию" - Департамент КРЕМ по Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7128
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
понятно,2019 год - первый ушел,второй принял.
тут дергаться опасно было.
зачем только эти цифры "без учета ндс",
среднеотпускной..зачем он мне..
назовите сколько население будет платить.
с плитами, без плит,по нормам потребления.
сколько юридические лица.

[Исправлено: alex_60, 24.01.2020 - 16:15]
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* Тот самый
Re: "Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 382
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В 2019 году мы придерживались политики «тарифной тишины»


Да заметили-заметили, странный перерасчёт от КТЭК приходил. Тихо подняли с октября цену и даже за уже потребленную воду пересчитали.
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