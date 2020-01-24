yudjin Re: Подписи под обращением в пользу открытия приюта для... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6351

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:56 Сходил, поставил подпись.

Обсуждаем с коллегами тему. Интересует за чей счёт будут содержаться такие приюты? Некоторые говорят, мол людям жилья нет, а тут собакам будут строить... Один говорит, что как убивали так и будут... только не на улице, а в таких приютах.

Сам считаю, что наряду с бюджетным финансированием и пожертвованиями, все владельцы кошек и собак должны платить налог, который пойдет на содержание таких питомников...подобно транспортному. Пусть не большой, но он должен быть.

Во-первых, животные несут потенциальную опасность... как травматическую, так и по распространению болезней.

Во-вторых, они также загрязняют окружающую среду (пусть не глобально, а просто с...ут в песочницах и газонах... пусть даже какашки превращаются в удобрение по версии amduscias )

И в третьих, их всегда могут выкинуть на улицу и они пополнят ряды бездомных.

А зная про налог, кто-то из сомневающихся задумается заводить животное или нет.