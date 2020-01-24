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§ NG.kz
Подписи под обращением в пользу открытия приюта для бездомных животных собирают костанайские зоозащитники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37858
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Активисты ОО «Надежда плюс kst» давно поднимают вопрос об открытии приюта для бездомных животных в Костанае. Разговоры о необходимости такого шага идут не первый год.
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§ Vit
Re: Подписи под обращением в пользу открытия приюта для...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8858
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собачек отловить и отдать корейцам. А всех кошек можно приютить в редакции Нашей Газеты. Они откормят и отдадут в хорошие руки, опыт тем более у них есть.)
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§ yudjin
Re: Подписи под обращением в пользу открытия приюта для...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6351
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.01.20 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сходил, поставил подпись.
Обсуждаем с коллегами тему. Интересует за чей счёт будут содержаться такие приюты? Некоторые говорят, мол людям жилья нет, а тут собакам будут строить... Один говорит, что как убивали так и будут... только не на улице, а в таких приютах.
Сам считаю, что наряду с бюджетным финансированием и пожертвованиями, все владельцы кошек и собак должны платить налог, который пойдет на содержание таких питомников...подобно транспортному. Пусть не большой, но он должен быть.
Во-первых, животные несут потенциальную опасность... как травматическую, так и по распространению болезней.
Во-вторых, они также загрязняют окружающую среду (пусть не глобально, а просто с...ут в песочницах и газонах... пусть даже какашки превращаются в удобрение по версии amduscias ;-) )
И в третьих, их всегда могут выкинуть на улицу и они пополнят ряды бездомных.
А зная про налог, кто-то из сомневающихся задумается заводить животное или нет.
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* Rexyn
Re: Подписи под обращением в пользу открытия приюта для...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 184
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 24.01.20 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
они также загрязняют окружающую среду

и еще на каждого двуногого завести эконалог ;-)
а то за вывоз мусора из контейнеров платим, а за загрязнение окружающей среды вне контейнеров - нет)
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